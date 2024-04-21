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Uşak'taki tekstil deposu alevlere teslim oldu

Uşak'ta tekstil atıklarının toplandığı bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer fabrikalara sıçramadan söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. Öte yandan depo sahibi yangından kurtarılan tavuklarına kucağına alıp sarıldı.

İHA
Uşak’taki tekstil deposu alevlere teslim oldu

Uşak'ta tekstil atıklarının toplandığı depoda meydana gelen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Uşak’taki tekstil deposu alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Gencer Arıkan'a ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak'ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi.

Uşak’taki tekstil deposu alevlere teslim oldu

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, depo bahçesinde bulunan tavukları ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan depo sahibi Gencer Arıkan ise yangından kurtarılan tavukları kucağına alıp sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

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