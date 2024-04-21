Uşak’taki tekstil deposu alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre, Gencer Arıkan'a ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak'ta bulunan Tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken depo kullanılmaz hale geldi.