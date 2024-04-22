Deposunu boş verdi Horoz ‘Memati’ye koştu

Uşak'ta, Gencer Arıkan'a (54) ait Atatürk Mahallesi 2. Çanlı Sokak'ta bulunan tekstil atıklarının toplandığı depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerince ise yangın diğer fabrikalara sıçramadan kısa süre içeresinde söndürülürken, depo kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine gelen depo sahibi Gencer Arıkan, yangın esnasına bahçede bulunan kümese koştu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, alevlerin içine dalıp kümese giren Arıkan, çok sevdiği ve "Memati" ismini verdiği horozunu kucaklayıp telef olmaktan kurtardı. O anlar ise kameralara yansıdı.