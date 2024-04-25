CHP’li başkanın ikinci icraatı: Kilit değiştirmek

CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talimatıyla, gençlerin eğitim amacıyla kullandığı, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'ne tahsis edilen binaya izinsiz girilerek kapı kilitleri değiştirildi. Yalım'ın talimatı sonrası durumu protesto eden gençler, açıklama yaparak, "Gençlerin geleceğine darbe" notunu düştü.

10 YILLIK TAHSİS EDİLDİ

Uşak'ın 2019-2024 yılları arasında Belediye Başkanlığını yapan Mehmet Çakın, gençlerin eğitimi amacıyla Önder İmam Hatipliler Derneği'ne 2021 yılında 10 yıllığına bina tahsis etmişti. 31 Mart'ta Belediye Başkanı seçilen CHP'li Özkan Yalım'ın talimatıyla gençlerin yuvası olan binaya izinsiz giren belediye ekipleri tahsisin bitimine 7 yıl kala binanın kapı kilitlerini değiştirdi. Duruma sessiz kalmayan gençler, velileri, öğretmenler, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı protesto etti.

GENÇLER PROTESTO ETTİ

Uşak'ta gençlerin eğitimi için ÖNDER'e tahsis edilen binaya belediye tarafından izinsiz girilerek kapı kilitlerinin değiştirilmesi düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi. Belediyenin bu hukuksuz davranıştan bir an önce geri adım atması istendi. ÖNDER Gençlik Merkezi ve Uşak İmam Hatipliler Derneği binası önündeki basın açıklamasını gençler adına Uşak Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Furkan Demirhan gerçekleştirdi. Geniş katılımla düzenlenen basın açıklamasında "Geleceğime Dokunma", "Başkan amca ne kalp kır ne de kapı", "Herkes için eşit belediyecilik", "Eğitim hakkına saygı", "Başkan amca biz de Uşaklıyız", "Hukuka uy, geleceği koru", "Eğitim hakkı engellenemez" yazılı pankartlar taşındı. Yapılan açıklamada ise, "Gençlerin geleceğine darbe!" notu düşüldü.

BURASI EĞİTİM YUVASI!

Demirhan, binanın Uşaklı gençlerin, imam hatip camiasının ve tüm halkın eğitim ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla 2021 yılında karşılıklı imzalanan protokol ile 10 yıllık kullanıma tahsis edildiğini belirtti. Demirhan, "Biz gençlerimizin haklı mücadelesine her türlü desteği sağlayacağız. Bizim bu bağlamda hem hukuki mücadelemizi hem de Uşaklı genç kardeşlerimize hizmetlerimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz. Biz Türkiye'nin eski Türkiye olmasını istemiyoruz açıkçası. Herkesin özgür bir şekilde kendi tercih ettiği yaşam biçimi çerçevesinde yaşamasına devam etmesini istiyoruz. Bu sebeple birilerinin gelip belli dayatmalarla bu ülkenin gençlerini ötekileştirmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Burası Uşaklı gençlerin eğitim yuvasıdır ve bu şekilde kalmaya devam edecektir. Belediyemizin bu hukuksuzluktan, bu usulsüzlükten çok hızlı bir şekilde geri adım atmasını istiyoruz. Bütün Uşaklı gençlerimizi, velilerimizi, eğitimcilerimizi de buradaki çalışmalara destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BUNUN ADI HUKUKSUZLUK

Gençler adına açıklamayı yapan Furkan Demirhan, belediyenin gençlerin arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdiği, sosyal faaliyetlerde bulunduğu ve eğitim aldığı yuvasına karşı bir hukuksuzluğa imza attığını belirterek, "Belediye yetkilileri, ÖNDER binasına izinsiz girmiş ve ardından kapı kilitlerini değiştirmiştir. Hatta, tarihi binadaki kapılara matkaplarla müdahale edilerek tarihi dokuya zarar verilmiştir. Bu akıllara ziyan olay, 14 Nisan 2024 Pazar günü, kimsenin dernekte olmadığı bir saatte gerçekleşmiş; yetkililer özel alana, mahremiyete ve haneye tecavüz suçunu işlemiştir. Burada eğitim gören, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan ben ve arkadaşlarımın hakkını gasp etmiştir" dedi.