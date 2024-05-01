Bankacılığı bırakıp arıcılığa başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Kovan sayısını 150'ye kadar çıkaran Yılmaz, siparişlere yetişemeyince 6 ay önce kendi üretiminin yanı sıra "sözleşmeli arıcılık" modeline geçti. Girişimci kadın, bu yöntemle İzmir'in Ödemiş ilçesinde arıcılık yapan iki üreticiyle anlaşma yaptı. Yılmaz'ın hedefi ise sözleşmeli arıcılıkta daha fazla üreticiye ulaşabilmek.

Bu modelle belli denetimlerden geçirdiği ürünleri müşterileriyle buluşturan Yılmaz, bir yandan da kendi üretimine devam ediyor. Yılmaz, koruyucu kıyafetlerini ve eldivenlerini giyerek kovanlarının bakımını yapıyor, üretim dönemlerinde ise ailesinden destek alıyor. Yılmaz, AA muhabirine, doğanın içinde olmaktan ve arılarla uğraşmaktan çok keyif aldığını söyledi.