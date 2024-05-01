İplik fabrikasında 19 işçi zehirlendi

UŞAK Sarayaltı Mahallesinde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında çalışan 33 işçiden 19'u zehirlenme şüphesiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. 19 işçi halsizlik, mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetiyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İşçilerin hastanelere başvurusundan sonra bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesine göre işçilerin fabrikada kullanılan bazı malzemelerden kimyasal maddeden zehirlendiği düşünülürken, ekiplerin yapmış olduğu son ölçümlerde gaz yüksekliği olmadığı tespit edildi. Hastaneye başvuran işçilerin tedavileri devam ederken, fabrika ise üretimi durdurdu.