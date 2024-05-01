Uşak’ta sağanak ve dolu hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.