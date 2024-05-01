  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Uşak Uşak'ta sağanak ve dolu hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Uşak'ta sağanak ve dolu hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Uşak'ta dün akşam saatlerin etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Dolu nedeniyle de tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

AA
Uşak’ta sağanak ve dolu hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Uşak'ta etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı. Sağanak nedeniyle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Uşak’ta sağanak ve dolu hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise yoldaki su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Uşak’ta sağanak ve dolu hayatı felç etti! Yollar göle döndü

Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaptı. Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Merkeze bağlı Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu nedeniyle tarlalar ve ormanlık alanlar beyaza büründü.
Dolu yağışı nedeniyle bazı sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA