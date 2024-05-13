Arkadaş kurşunu

Uşak'ta tartışma yaşadığı arkadaşı tarafından silahla vurulan Mikail Eker (28), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 4 Mayıs'ta Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Hoca Tahir Efendi sokakta meydana geldi. Bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eker, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaçan şüpheli A.D. ise saklandığı yerde yakalarken, 8 Mayıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.