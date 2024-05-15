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Haberler Uşak Okula giren tacizci sapık tutuklandı

Okula giren tacizci sapık tutuklandı

Uşak'ta ilkokula giderek yeni atanan öğretmen olduğunu söyleyen 42 yaşındaki şahıs bir kız öğrenciyi elle taciz etti. Öğrencinin durumu kendi öğretmenine anlatmasının ardından durdurulan sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Okula giren tacizci sapık tutuklandı

Uşak'ta okuldaki bir kız öğrenci, öğretmenlerine giderek okul girişinde karşılaştığı U.B'nin (42) kendisini yeni atanan matematik öğretmeni olarak tanıttığını, kendisiyle sohbet etmeye çalıştığını ve elle taciz ettiğini söyledi. Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından okul içinde durdurulan ve müdür yardımcısı odasına götürülen U.B, okulda kızını aradığını savundu. U.B'nin okulda eğitim gören kızı olmadığının belirlenmesi sonrası durum polise bildirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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