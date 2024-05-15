Sadece 15 gün açıyor! Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

LALEYİ KOPARMANIN CEZASI 244 BİN LİRA

Uşak'ın tabiat alanları, tarihi ve kültürel varlıkları, müzesi, kanyonları, doğal güzellikleriyle gezmeye ve görülmeye değer bir şehir olduğunu vurgulayan Ergün, İtecik lalesinin de bunlar arasında yer aldığını kaydetti.

Lalenin endemik bir tür olduğuna dikkati çeken Ergün, "Vatandaşlarımız laleyi görmeye gelebilirler. Görmelerine müsaade ediliyor. Giriş falan yasak değil. Ama koparmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bu laleyi koparmanın cezası 244 bin lira." diye konuştu.