Uşak’taki su savaşının kaybedeni belediye oldu

CHP'li Uşak Belediyesi ile Banaz ilçesine bağlı 5 köyün çiftçileri arasındaki su kavgası, 2020 yılında başladı. Comburt Ovası'nı içine alan 5 köye tarımsal kullanım amaçlı su temin edebilmek için 2007 yılında "SS Ayrancı Baltalı Küçükler, Çamsu ve Gürlek Köyleri Sulama Kooperatifi" kuruldu. Arazilerini sulamak isteyen köylüler de bu kooperatife üye olup ödedikleri aidat karşılığı su almaya başladı.

SAVAŞI BELEDİYE BAŞLATTI

İddiaya göre 20 Ağustos 2020 yılında Uşak Belediyesi, köylülerin suyu hoyratça kullandığını, yıllık su istihkakının bittiğini ileri sürüp su vanasını kapatarak köylülere suyu kesti. Köylüler, Comburt Ovası'nda yetişen mahsullerinin susuzluk yüzünden kuruduğunu, Belediye'nin Küçükler su havzası civarında kuyular açarak fazladan su çektiğini ileri sürdü.

Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım

Benzer durum 2021'de de yaşanınca Belediye bir kez daha köylülerin vahşi sulama yaptıklarını ileri sürerek kooperatife su veren vanayı kapattı.

KÖYLÜLERDEN KARŞI ATAK

Köylüler, karşı atağa geçip yaptırdıkları incelemeler sonucunda, Uşak halkının ortalama yıllık içme suyunun 3 milyon metreküpünün karşılandığı Küçükler Barajı'ndaki ortaklığın detaylarına ulaştı. Barajda; kooperatifin büyük ortak, Belediye'nin ise küçük ortak olduğu ortaya çıktı. DSİ Uşak Müdürlüğü garantör olarak suyun yüzde 50,44'ünü kooperatife tarımsal amaçlı, yüzde 49,56'sını da kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Uşak Belediyesi'ne tahsis ettiği belirlendi. Köylüler, Uşak Belediyesi'nin küçük ortak olduğu gerekçesiyle, suyun kullanım hakkının kendilerine verilmesi için mahkemeye başvurdu.

Gediz Gümele Köyü muhtarı Cengiz Erkan ise "Belediye bu sorunu çözmezse, Uşaklılar yakında su sorunu yaşamaya başlar" dedi

SU VANASINI KAPATTILAR

Banaz Asliye Mahkemesi, suyun davacı köye yönlendirilmesine karar verdi. Kararın onanmasının ardından Çokran kaynak suyunun il merkezine içme suyu sağlayan vanası kapatıldı. Dün itibariyle Uşaklıların içme suyuna erişimi kısıtlandı. Kooperatif Başkanı Mustafa Yeşilova, suyun Comburt ovasının kadim hakkı olduğunu belirterek, "Küçükler Barajı'nın büyük hissedarı kooperatifimiz olduğu için 2022'de belediyeye halk mağdur olmasın diye ödünç su verdik. Denetim kurulu kararları var" dedi.

'BELEDİYE KÖYLÜLERE MİNNET EDECEK'

UŞAK Belediyesi'nin köylüleri yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Kooperatif Başkanı Mustafa Yeşilova, "Bizimle pazarlık ettiler. DSİ Müdürlüğü 10 bin lirada karar kılarken ben 7 bin lira olsun istedim. Buna karşılık köylüler olarak su kullanmazsak bize 7 bin lira ödeyeceklerdi. DSİ nezdinde hazırlanan bu protokolü imzalamadılar. Uşak Belediyesi sürekli hakkınız doldu deyip köylüye tokat vurdu. Durum bu noktaya geldi. Fazla su kullanan belediye bize borcunu da ödemiyor. Bu yüzden Çokran Deresi'nden gelen suyun çiftçilerin hakkı diye mahkeme kararını devreye soktum. Şubat ayında karar onandı ve icra işlemini gerçekleştirip suyu kapattık. Belediyenin tekrar bir mahkemeye itiraz hakkı yok. Köylülere minnet edecek, yoksa bu sorunun başka çözümü yok" ifadelerini kullandı.