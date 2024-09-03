Kavga eden 2 kişi inşaatın temel çukuruna düşerek yaralandı

Uşak merkeze bağlı Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta Murat K. (39) ile Mesut K. (47) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat K. ile Mesut K. sokakta bulunan inşaatın temel çukuruna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Murat K. ve Mesut K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Murat K.'nın durumu ağır olduğu öğrenilirken Mesut K.'nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.