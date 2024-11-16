Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! 2 bin yıllık mezara ulaşıldı

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda Erken Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir anıtsal mezara ulaşıldı.
Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti, "Garnizon Kenti" olarak da adlandırılıyor.
Antik kent, üç tarafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu vadilerle çevrili olması ve tek girişinin bulunması nedeniyle doğal bir kale görünümüyle dikkati çekiyor.
Mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağının yer aldığı antik kentin en uç kısmındaki blok taşlardan oluşan üç yapı ise İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andırıyor.
Blaundos Antik Kenti'nde 2018'de başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, kent girişine yaklaşık 500 metre mesafede yer alan su kemerlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.
Daha önce yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen ve "Heron" tipinde olduğu belirlenen anıtsal mezarın kalıntıları kazı çalışmalarında ortaya çıkartıldı.
"YAPIYI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, AA muhabirine, anıtsal mezarın bulunduğu bölgede bu yıl ilk defa kazı çalışması yapıldığını söyledi.
Bölgede kazı çalışmalarına temmuz ayında başladıklarını belirten Ceylan, "Bu çalışmada milattan sonra 1. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz anıtsal mezar ortaya çıktı. Mezarla birlikte etrafındaki taşlar, bezemeler, süslemeler bulundu, belgelendi, tasnif edildi. Yaptığımız çalışmalarda anıtsal mezarın Erken Roma Dönemi'ne ait olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.
Anıtsal mezarın güneybatı yönünde basamaklı bir yapısının olduğunu ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:
"Anıtsal mezarın kentin girişinde olması önemli diye düşünüyoruz. Bir kahramana ait olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü antik dönemde kente gelenlerin ilk bu kahramanın anıtını, mezarını görmesi, ziyaret etmesi, onun kent açısından önemli bir kahraman olduğunu bizlere düşündürmekte. Süreç içerisinde anıtsal mezarın ön tarafındaki giriş kısmı ve sütunları olmak üzere restore edeceğiz. Gerekli izinlerin alınmasının ardından bu taşları restore edip yapıyı ayağa kaldıracağız. Restorasyon sürecinin 2025 yılında tamamlanmasını planlıyoruz."
Ceylan, anıtsal mezarın antik kente gelen ziyaretçiler açısından da önemli olduğunu, ziyaretçilerin antik kentin dışında da gezebilecekleri alanların ortaya çıkartılmaya başlandığını dile getirdi.