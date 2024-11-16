Uşak’ta heyecanlandıran çalışma! 2 bin yıllık mezara ulaşıldı

Mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağının yer aldığı antik kentin en uç kısmındaki blok taşlardan oluşan üç yapı ise İngiltere'de bulunan Stonehenge'i andırıyor.

Blaundos Antik Kenti'nde 2018'de başlatılan ve bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, kent girişine yaklaşık 500 metre mesafede yer alan su kemerlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Daha önce yapılan yüzey araştırmalarında tespit edilen ve "Heron" tipinde olduğu belirlenen anıtsal mezarın kalıntıları kazı çalışmalarında ortaya çıkartıldı.