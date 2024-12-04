Eşini öldüren adam hayatına son verdi

Uşak'ta boşanma aşamasında olduğu eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, cinayetin ardından Afyonkarahisar'a giderek bir inşaatın 5. katından kendini boşluğa bıraktı.

Komşular, çiftin sık sık tartıştığını söylerken, Hüseyin Çakır'ın evi satmak istediği, buna da eşinin karşı çıktığı öğrenildi.

KOMŞUSUNU ARADI

Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Çakır (41), sabaha karşı 03.00 sıralarında eşi Rahime Çakır (33) ile tartışmaya başladı. Öfkeli koca 3 çocuğunun yattığı odanın kapısını kilitledikten sonra mutfaktan aldığı bıçakla genç kadını 10 yerinden bıçakladı. Cinayetin ardından sabah komşusunu arayan Çakır, işlediği cinayeti itiraf ederek odalarında uyuyan 3 çocuğunun evden alınmasını istedi. Komşusunun durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuklar ise koruma altına alınarak yakınlarına teslim edildi. Rahime Çakır'ın daha önce de şiddet gördüğü ancak resmi bir başvuruda bulunmadığı iddia edildi.