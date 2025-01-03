Başına taşla vurulan genç hayatını kaybetti

UŞAK'TA başına taşla vurularak öldürülen 21 yaşındaki Barış Dedeoğlu, yol kenarına atıldı. Ölen kişinin kimliğini Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden giden aile teşhis ederken Dedeoğlu'nu öldüren bir şüpheli aranıyor. Olay, Uşak merkeze bağlı Yapağılar köyü yakınlarında meydana geldi.

Köye yakın bir noktada yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince baş kısmına taşla vurulduğu belirlenen erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE TEŞHİS ETTİ

YAPILAN çalışmalar neticesinde kimlik teşhisi için Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden giden aile cesedin Barış Dedeoğlu'na ait olduğunu teşhis etti. Dedeoğlu'nun cenazesinin Cuma Günü Cihanbeyli Yeniceoba Mahallesi Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, jandarma ekiplerince şüpheli A.Ç'nin (37) yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.