Operatörün öldüğü kazada 2 kişi tutuklandı

Uşak'ta iş makinesi operatörünün göçük altında kalarak hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, yıkım esnasında meydana gelen göçükte iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Bekir Tut'a (60) ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Tut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince firma yetkilisi F.Y.'nin gözaltına alınmasının ardından, yıkım sahası sorumlusu E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından F.Y. ve E.A. adliyeye sevk edildi. Şehir dışında olduğu tespit edilen şantiye sorumlusu Ö.O. ise ifadesi alınmak için adliyeye geldi. E.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen firma yetkilisi F.Y. ve şantiye sorumlusu Ö.O. 'taksirle ölüme neden olma' suçu nedeniyle cezaevine gönderildi.