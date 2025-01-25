Uşaklı sarraftan 10 milyonluk vurgun

Uşak'ta müşterilerini dolandıran kuyumcu İ.G. yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaparak kayıplara karıştı. Uşak'ın Ulu Camii yanında kuyumcu dükkanı bulunan İ.G, iddiaya göre bazı vatandaşların kredi kartını kullanarak, altın almak için kullandığı ancak günü geldiğinde geri ödemedi.

DÜKKANI KAPALI

Daha önceleri iyi ilişkiler içinde bulunduğu tanıdıklarının kredi kartı ile yüklü miktarda altın alan ve günü geldiğinde de geri ödeyerek güven kazanan kuyumcu İ.G. son işinde vurgun yaparak ortadan kayboldu.Telefonlara çıkmayan ve kuyumcu dükkanını da 10 gündür açmayan İ.G. benzer yöntemler çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Mağdurlardan H.K. Cumhuriyet Savcılığı'na giderek olayla ilgili şikayette bulundu. H.K. ifadesinde kuyumcunun daha önce kredi kartını kullanarak toptancıdan 500 bin TL'lik altın alışverişi yaptığını ve kredi kartını kendisine geri verdiğini ve günü geldiğinde ödediğini söyledi. Daha sonra 600 bin TL'lik 2. kez kredi kartını 18 Kasım'da tarihinde kullandığını belirten H.K. kartından son çektiği bu parayı günü geldiğinde sarrafın geri ödemediğini iddia etti. Diğer mağdurların da savcılığa giderek suç duyurusunda bulundukları öğrenilirken sarrafın yaptığı dolandırıcılık miktarın 10 milyon TL civarında olduğu ifade edildi.