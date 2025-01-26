Dünyanın en uzun kanyonları arasında! Ulubey Kanyonu 2024 yılında binlerce turisti ağırladı

Cam terasa çıkanların sayısına diğer ziyaretçiler de eklendiğinden ziyaretçi sayısının 300 bine ulaştığını kaydeden Coşkunaslan, kanyona gelen ziyaretçilerin daha eğlenceli vakit geçirebilmesi için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını anlattı.



Coşkunaslan, bu yıl ziyaretçi sayının artmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"2025 yılı bizim için çok daha güzel bir yıl olacak diye tahmin ediyoruz. Son 1,5 yıldır biz 2025'i turizm sezonu olarak algıladık, düşündük. Buna yönelik çalışmalar yürüttük. Biz bu projelerimizi hayata geçirmeye başladık. Kimilerinin ihalesini yaptık, kimilerinin inşaatına başladık. Kimi projelerimizi de önümüzdeki günlerde ihalelerini verip onları da 2025 yaz sezonuna kazandırmayı planlıyoruz. Ana hedefimiz burayı sadece coğrafi, tarihi bir güzellik haricinde aynı zamanda insanların güzel vakit geçirebileceği, değişik aktivitelerin bulunduğu, gelen turistlerin tatmin olarak ayrılacağı bir eğlence merkezine de çevirmek. Çok boyutlu çalışmalar yürütüldüğünü söyleyebiliriz. 2025 sezonu bizim için çok güzel bir sezon olacak, biz daha önceki sayılarımızı aşıp yeni bir rekora imza atabileceğimizi düşünüyorum. Büyük ihtimalle 400 binin üzerinde ziyaretçiyi biz burada ağırlayacağız."

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