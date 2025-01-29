Adresini şaşıran pusu Emirhan’ı öldürdü

Uşak'ta 5 kişi, husumetlilerinin içinde olduğunu sanarak, mesire alanından dönen Emrah Karahan'a ait aracı kurşun yağmuruna tuttu. Araçta yolcu olarak bulunan ve kurşunların hedefi olan Karahan'ın oğlu 12 yaşındaki Emirhan Karahan hayatını kaybetti. Acı olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. Geri dönüşüm tesisi bulunan Emrah Karahan, sömestir tatilindeki oğlu Emirhan'ı mesire alanına gezmeye götürdü. Mesire alanından dönerken Karahan'ın kullandığı hafif ticari araç, yolun iki tarafından çapraz ateşe tutuldu. Açılan ateş sonucu araçta bulunan Emirhan Karahan ağır yaralandı.

Emrah Karahan, bir anda kurşunların hedefi olduklarını söyledi.

SOKAKTAN İKİ KEZ GEÇMİŞ

Babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Emirhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emirhan'ın ölümü nedeniyle yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince olaya ilişkin Veli K., İlker K, Bektaş Y., Ferhat K. ve Gökhan D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde sokaktan iki kez geçen aracın camlarının siyah filmle kapalı olması nedeniyle içerisinde husumetlilerinin olduğunu sanarak araca ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emirhan Karahan, sömestir tatili nedeniyle babası ile gezmek istemişti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Emirhan Karahan'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsinin ardından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Işık Çakır Sultan Cemevi'ne getirildi. Karahan'ın tabutuna sarılan anne Nilüfer ve baba Emrah Karahan ile yakınları gözyaşı döktü. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Karahan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çevreköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.