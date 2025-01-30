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Uşak'taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Uşak'ta silahlı saldırı düzenlenen hafif ticari araçta hayatını kaybeden çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Araca ateş ettiğini itiraf eden zanlı, hafif ticari aracın husumetli oldukları ailenin aracına benzediğini ve kendilerine zarar vermek için geldiklerini düşündüğü için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

AA

Giriş Tarihi:

Uşak’taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında İ.K, F.K, V.K, B.Y, B.Y, H.A. ve B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan V.K. ve B.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan zanlılardan İ.K, "çocuğu kasten öldürme", B.K. ve B.Y. ise "suç delillerini gizleme veya yok etme" suçundan tutuklandı, H.A. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak’taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden İ.K'nin ifadesinde, aynı mahallede yaşadıkları bir aileyle aralarında husumet bulunduğunu ve olay günü ateş ettiği hafif ticari aracın husumetli oldukları ailenin aracına benzediğini söylediği öğrenildi.

Uşak’taki silahlı saldırı olayında yeni gelişme

Ateş ettiği aracın sokaktan birkaç kez geçmesi üzerine husumetli oldukları aileden birilerinin kendilerine zarar vermek için geldiğini düşünerek araca bir el ateş ettiğini öne süren İ.K'nin, elinden silahın düşmesi sonucu yerde tekrar ateş aldığını iddia ettiği belirtildi.

OLAY

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta 28 Ocak'ta Emrah Karahan yönetimindeki hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda sürücünün oğlu 12 yaşındaki Emirhan Karahan hayatını kaybetmişti.

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