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Haberler Uşak Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Uşak'ta oğlu tarafından bıçaklanan baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.

İHA

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Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta bulunan tek katlı binada taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y. (29), babası Zeki Y.'yi (53) henüz belirlenemeyen sebeple bıçakla yaraladı.

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince baba Zeki Y., ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Zeki Y., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Öte yandan, olay yerine gelen polis ekiplerince Tolga Y.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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