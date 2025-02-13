Hain evlat babasını sırtından bıçakladı

Uşak'ta taşınma sırasında eşyalarını toplarken oğlu Tolga Y. (29) tarafından bıçaklanan Zeki Yılmaz (53) hayatını kaybetti. Cinayetin ardından cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Uşak merkez Karaağaç Mahallesi Yaren Sokak'ta bulunan tek katlı binada meydana geldi. Taşınmak için evde eşyaları toparladıkları sırada Tolga Y. (29) ile babası Zeki Yılmaz (53) tartıştı. Oğluna taşınmada yardım etmediği için kızan baba Yılmaz, tartışma sırasında oğluna tokat attı.

Talihsiz baba Zeki Yılmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

TOKAT ATTI DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Babasından tokat yiyen genç adam, öfkeden çılgına döndü. Gözü dönen genç, mutfaktan aldığı bıçağı babasının sırtına sapladı. Baba, kanlar içerisinde kalarak yere yığılırken oğlu evden kaçtı. Gürültüyü duyan komşuları eve geldiklerinde evin kan gölüne döndüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrası baba Zeki Yılmaz, ağır yaralı olarak Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tolga Y., sorgusunun andından tutuklandı.

BİR TOKAT YÜZÜNDEN...

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, kısa süre içerisinde babasını öldüren zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan Tolga Y.'nin annesinden ayrıldıktan sonra babasının kendisine şiddet uyguladığını, evi taşırken attığı tokat nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Yılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlı, 'akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.