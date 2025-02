Uşak’ta 6 evi etkileyen yangın söndürüldü

Vali Aktaş, yangınla alakalı Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve İl AFAD Müdürü Burak Edin'den bilgi alırken, yangında evleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ataş, "Şu an itibariyle yangının diğer evlere sıçrama riski yok. Yangın ekiplerimizin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Şu an ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Tesellimiz herhangi bir can kaybımız yok.