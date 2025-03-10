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Uşak'ta komşusu tarafından vurulan 2 kişi öldü

Uşak’ın Banaz ilçesinde iki komşu aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Köyde yaşayan 89 yaşındaki Mehmet I. evinin önünde arabalarına eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanında bulunan Sait G.’ye (71) av tüfeğiyle ateş etti. Komşu Mehmet I., silah seslerini duyarak dışarıya çıkan Mustafa Y.’nin eşi Fatma Y.'yi de (61) silahla vurdu.

AA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta komşusu tarafından vurulan 2 kişi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

Uşak’ta komşusu tarafından vurulan 2 kişi öldü

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak’ta komşusu tarafından vurulan 2 kişi öldü

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Uşak’ta komşusu tarafından vurulan 2 kişi öldü

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Uşak’ta komşusu tarafından vurulan 2 kişi öldü

Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı

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