Uşak’taki yangında 3 ev küle döndü

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Alaba köyünde M.Ç'ye ait tek katlı bir evde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Ekipler kısa sürede bölgeye intikal ederken, yangının hızla büyümesi sonucu yanında bulunan 2 eve daha sıçradı. Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası yangın söndürürken 3 ev ise yangında kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken yangında zarar gören 1 evin kullanılmayan bina olduğu öğrenildi.