Uşak’ta kamyona çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.Ö. (79) idaresindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında aynı yöne giden K.G. (25) yönetimindeki 42 AOD 893 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi F.Ö. (76) ağır yaralandı. İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden kurtarılan çift, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.