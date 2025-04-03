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Uşak'ta kamyona çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

Uşak'ta bir otomobilin aynı yönde giden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Otomobili kullanan sürücünün 79 yaşında olduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralanan çiftin hayati tehlikesi bulunuyor.

AA

Giriş Tarihi:

Uşak’ta kamyona çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen M.Ö. (79) idaresindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında aynı yöne giden K.G. (25) yönetimindeki 42 AOD 893 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Uşak’ta kamyona çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta kamyona çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

Otomobilde sıkışan sürücü ile yanındaki eşi F.Ö. (76) ağır yaralandı. İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden kurtarılan çift, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak’ta kamyona çarpan otomobildeki çift ağır yaralandı

Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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