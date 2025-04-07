Uşak Valiliği’nden soğuk hava uyarısı

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda hava sıcaklıkların mevsim normallerin altına düşeceğini ve soğuk havayla birlikte tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don riskine karşı vatandaşları uyararak; "Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalacak! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) hava sıcaklıklarının 08 Nisan 2025 Salı gününden itibaren azalarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmekte olup tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don riski bulunmaktadır. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşeceği tahmin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.