Uşak'ta 'kazada öldü’ dediler ama gerçekler otopside aydınlandı!

112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural, 8 Nisan günü hayatını kaybetti. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ön otopside Vural'ın kafasından mermi çekirdeği çıkarıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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