Uşak’ta can pazarı! Karı koca ölüme birlikte gitti

UŞAK'TA iki otomobilin çarpıştığı kazada, karı-koca hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. B.Ö. (26) idaresindeki otomobil Ulubey'den Eşme istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen İ.K. (66) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.Ö'nün kullandığı otomobil savrularak istinat duvarına çarptı. Yolcu konumunda bulunan Gülümser Arıkan (52) olay yerinde can verdi. Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.