Uşak'ta Blaundos Antik Kenti'nde muhteşem keşif: Stadyum bulundu



Stadyumun büyüklüğünün diğer antik kentlerdeki yapılara oranla daha küçük olduğunu kaydeden Söyler, şöyle konuştu:



"Stadyumumuz Blaundos Antik Kenti'nin orta ölçekli bir antik kent olmasından dolayı 140 metreye 37 metre ebatlarında. Şehrin hemen girişinde diyebileceğimiz bir yapı kompleksi. Hemen önünde daha önceki kazı çalışmalarında bir hamam kompleksi ortaya çıkarılmıştı. Şu anki verilerimiz doğrultusunda stadyumun 1. yüzyılda inşa edildiğini biliyoruz. Stadyumun hemen giriş kısmında hamam yapısına giden su sistemleri var. Bu arkeolojik kazı çalışmalarının devamında bize gelecek arkeolojik veriler doğrultusunda tarihlemeler de değişebilir. Önceki evresi veya arada bir tahribat ya da depremlerde yıkım var mı bunlar da çalışma sonucuna göre değişecektir."