Uşak’ta poşet fabrikası alevlere teslim oldu

Uşak'ta bir poşet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında fabrika küle döndü. Yangın, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak'ta bulunan bir poşet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikadan alevler yükselmeye başladı. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangından dolayı fabrikada hasar oluşurken soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

