Uşak’ta korkunç kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşlı karı koca hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, Denizli-Uşak kara yolu Kızılcasöğüt kavşağında meydana geldi.

Denizli'den Uşak il merkezi istikametine seyir halinde olan M.V. (25) idaresindeki 20 AJF 138 plakalı otomobil ile İbrahim Özçakır (80) yönetimindeki 64 AH 815 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki yapılan değerlendirmesinde, 64 AH 815 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı araçtaki eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü yaralı olarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazife Özçakır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.