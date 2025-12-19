Fabrikadaki demir sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralı

Olay, Eşme ilçesine bağlı Kolankaya köyünde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan N.A. (51) ile N.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.A., demir sopayla N.Ç'ye başından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı N.Ç. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan N.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.