Dayak dehşetinde acı son

Uşak'ın Eşme ilçesinde Kolankaya köyünde bulunan fabrikada çalışan N.A. (51) ile N.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.A. demir sopayla N.Ç.'yi başından darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan N.Ç. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan N.Ç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. N.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A. mahkemece tutuklandı.