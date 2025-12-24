Uşak’ta 23 ton sahte yağ operasyonla ele geçirildi

Uşak'ta sağlığa zararlı yağları zeytinyağıyla karıştırarak piyasaya "hakiki zeytinyağı" diye sürenlere polis darbe vurdu. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerinde sağlığa zararlı yağların zeytinyağıyla karıştırılarak çoğaltıldığını ve şişelenip piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

3 TONU GERÇEK ÇIKTI

KOM ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. İşyerinde yapılan aramalarda, sahteciliğin boyutu gözler önüne serildi. Ele geçirilen yağların büyük bölümünün bitkisel karışımlı ve sahte olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 kilogram bitkisel karışımlı yağ ve 3 ton gerçek zeytinyağı olmak üzere toplam 22 bin 375 litre bitkisel karışımlı sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yapılan incelemede, 23 tona yaklaşan yağın yalnızca 3 tonunun gerçek zeytinyağı olduğu tespit edildi. Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında "Sağlık İçin Zararlı Madde Temini" suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Öte yandan, Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan 931 litre bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirildi. Ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlemler yerine getirildi.