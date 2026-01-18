Haberler Uşak Uşak'ta korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Uşak'ta korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu Uşak'ta çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, 17 yaşındaki anne ve baba gözaltına alındı. İHA









Kan donduran olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.