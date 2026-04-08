Uşak rahat bir nefes aldı! Küçükler Barajı rekor kırdı





Çelik, barajda toplanan suyu artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:



"Geçen sene bu zamanlar yüzde 10-15 seviyelerindeyken, şu an yüzde 54 seviyesindeyiz. Sulama sezonunun başına kadar yani mayısa kadar yüzde 60'ın üstünü, yüzde 70 civarını bekliyoruz. Bu anlamda bu sene işletmede bir sıkıntı olmazsa su arzında bir problem düşünmüyoruz. Bunu bir anlamda yağışlara da borçluyuz. Bu sene geçen seneye göre gayet iyi gitti yağışlarımız. Bununla birlikte ilave destek tedbirlerimiz de oldu."



Çelik, yaptıkları projelerin baraja ciddi destek sağladığına işaret ederek, "Yıl boyunca 2 milyon metreküp ilave desteğimizi buraya sağlamış olacağız. Biz bu sene yüzde 60-70 seviyelerini bekliyoruz bu desteklerimizle ama bu destek yıl boyu bu kaynaklardan devam edecek. Bu anlamda da bu sene bir su sıkıntısı düşünmüyoruz. Küçükler Barajı'mız paylaşımlı bir kaynak. Yüzde 50'si içme suyu, yüzde 50'si sulamaya tahsisli. Bu anlamda burada işletme hususu, hakların korunması çok önemli." diye konuştu.