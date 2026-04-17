Uşak Eşme Belediyesi’ne operasyon! Başkan Yılmaz Tozan ve eşi dahil 5 kişi gözaltında!

Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Tozan, eşi Burcu Tozan ve 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Başkan Tozan ve eşi Burcu Tozan ile 3 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince Eşme Belediyesinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konulduğu öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.