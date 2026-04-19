SON DAKİKA: Uşak'taki soruşturma derinleşiyor! Silinmiş veriler geri getirildi! Otel bilgisayarından 254 müstehcen görüntü çıktı





Öte yandan, bir otele ait muhasebe bilgisayarında yapılan incelemede ise, başında havlu bulunan bir kadına ait olduğu değerlendirilen ve otel odasında çekildiği düşünülen görüntünün, internetten indirilen içeriklerden farklı özellikler taşıdığı ifade edildi. Görüntünün kaynağına ilişkin teknik incelemenin sürdüğü öğrenildi.

13 PERSONELLE OTEL- PAVYON İŞLETMECİLİĞİ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI



Soruşturma kapsamında SGK ve personel kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde de dikkat çeken tespitlere ulaşıldı. Yalım'a ait 4 işletmede çalışan 13 personelin, aslında Uşak Belediyesi kadrosunda göründüğü belirlendi. Bu kapsamda, söz konusu kişilerin maaş ödemeleri ile fiili çalışma yerlerine ilişkin kayıtların karşılaştırıldığı, bazı dönemlerde aynı kişilerin hem belediye hem de farklı işletmeler üzerinden sigortalı gösterildiklerine yönelik bulguların incelendiği ifade edildi.