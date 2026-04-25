Ağlatan cirit hikayesi! 2 atın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren sporcu ölümsüzleşti

Cirit sahasında meydana gelen acı kazanın ardından beyin ölümü gerçekleşen Gelmez'in, organları Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla nakil sırası bekleyen 6 kişiye ulaştırıldı.
AİLESİ BAĞIŞ KARARI ALDI
Ciritçi Volkan Gelmez, geçtiğimiz pazar günü Uşak'ta düzenlenen 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası'ndaki müsabakada rakibiyle çarpıştı. Atının telef olduğu kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki sporcu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Önceki gün beyin ölümü gerçekleşen sporcunun ailesi ise yaşadıkları büyük acıya rağmen zor bir karar alarak Gelmez'in organlarını bağışlama kararı aldı.
YENİDEN HAYAT BULDU
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından Gelmez'in kalbi ve akciğeri ambulans uçakla Ankara'ya, karaciğeri Malatya'ya, ince bağırsağı ve böbrekleri ise kara yoluyla İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.
Organları ile 6 kişiye can olan evli ve iki çocuk babası Gelmez, dün binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında Şehitler Mezarlığı'nda son yolculuğa uğurlandı.