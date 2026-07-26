İki esnaf arasındaki tartışma kanlı bitti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmanın pompalı tüfekli kavgaya dönüşmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Sivaslı ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. tornacılık yapan M.A., oğlu E.A. ile çelik çatı ve römork imalatı yapan S.B. ve kardeşi B.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda M.A. ile sanayi sitesinde bulunan esnaf ve vatandaşların da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralanırken, E.A. ve B.B. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılardan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden S.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.