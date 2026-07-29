Son dakika: Uşak Belediyesi'ne operasyon!

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının eski Belediye Başkanı Özkan Yalım 'a yönelik yürüttüğü soruşturmada, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı personelin Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekânlarında çalışmayı sürdürdüğü iddiasına ilişkin dikkat çekici delillere ulaşıldı.

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 29 Mart 2026'da, Özkan Yalım'a ait Yalımlar Tekstil bünyesinde faaliyet gösteren Yalım Garden Otel, Ahenk Ocakbaşı, Holly Stone ve Jolly Joker isimli dört işletmede arama yapıldı.

Dört işletmede ele geçirilen 52 dijital materyal ve 36 fiziki belge; maaş listeleri, banka kayıtları, WhatsApp yazışmaları, kamera görüntüleri ve HTS verileriyle birlikte incelendi. Dosyada, bazı şüphelilerin mesai saatlerinde özel şirket bölgesinden yüzü aşkın kez sinyal verdiği, şirket adına çek imzaladığı ve belediyeden maaş alırken şirket muhasebesini yürüttüğü tespitlerine yer verildi. Özkan Yalım dışındaki şüpheliler için hesaplanan ödeme tutarı 16 milyon 866 bin lirayı aşarken 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Saat 19.00 ile 23.00 arasında gerçekleştirilen aramalarda 52 dijital materyal ile 36 fiziki belgeye el konuldu. Ele geçirilen deliller üzerine "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "fuhuş" suçları yönünden soruşturma başlatıldı.

Dijital materyaller, fiziki evraklar, SGK kayıtları, kamera görüntüleri, HTS verileri ve tanık anlatımları birlikte incelendi. Başsavcılık, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı kişilerin fiilen Özkan Yalım'a ait özel işletmelerde çalışmayı sürdürdüğüne ilişkin bulgulara ulaştı.

BELEDİYEDE SİGORTALI, YALIMLAR TEKSTİL'DE ÇALIŞAN

Soruşturmada ilk olarak daha önce Yalımlar Tekstil ve Yalım Petrol bünyesinde çalışan, ardından Uşak Belediyesine bağlı şirketlere geçirilen 12 kişi tespit edildi.

SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda her iki tarafta da kaydı bulunan 8 kişi daha belirlendi. Dosya kapsamındaki değerlendirmeye göre toplam 22 şüpheli, belediye şirketlerinde çalışıyor ve maaş alıyor görünmesine rağmen Yalımlar Tekstil ile bağlarını koparmadı.

Şüphelilerin bir bölümünün mesailerinin önemli kısmını belediye yerine Yalım'a ait işletmelerde geçirdiği öne sürüldü. Seher Akay'ın ise belediye çalışanı olmasına rağmen işe gitmeden maaş aldığı yönünde açık kaynak bulgularına ulaşıldığı kaydedildi.

Özkan Yalım dışındaki şüphelilerin Uşak Belediyesine bağlı şirketlerde çalıştıkları dönemlere ilişkin hesaplanan ödeme miktarının 16 milyon 866 bin 240 lira 14 kuruş olduğu belirtildi.