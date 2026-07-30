Haberler Uşak İlklerin şehri Uşak İlklerin şehri Uşak İç Ege’nin kadim kentlerinden olan Uşak, sadece doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, Türkiye tarihine damga vuran “ilkleriyle” de dikkat çekiyor. NADİR UYSAL









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Ege'nin tarih boyunca en gözde kentlerinden biri olan Uşak'ın ilklerin şehri olduğunu biliyor muydunuz? Örneğin, tarihte ilk elektriği kullanan kent İstanbul değil de ondan 3 yıl önce Uşak'tır. Türkiye'de ilk şeker fabrikası Uşak'ta kurulmuştur. İlk demiryolu Uşak'tan geçmiştir. Dünyalar güzeli Uşak'ın bu ve benzeri daha nice ilklerini Yeni Asır okuyucuları için araştırdık. Bin yıllardır medeniyetlerin beşiği olmuş Uşak, şüphesiz iç Ege'nin en güzel kentlerinden biridir. Muhteşem coğrafyası ve kültürü ile genelde Ege kentlerinden daha çok iç Anadolu kentlerini anımsatan Uşak, tarih boyunca stratejik öneminden hiçbir şey kaybetmemiş ve uygarlıkların merkezi olmayı başarmıştır. Peki, Uşak'ın ilklerin kenti olduğunu biliyor muydunuz? Eminin duyunca sizler de çok şaşıracaksınız. Anadolu'nun gözdesi Uşak'ın bu ve benzeri daha nice ilklerine sizler için ışık tuttuk.





EVREN DEDE EFSANESİ

Uşak'ın âşıklar kültüründen bahsetmemek olmaz. Bu âşıklardan en bilineni ise Evren Dede'dir. Evren Dede efsanesi halk arasında dilden dile yayılan söylencelere de konu olmuştur. Anlatılanlara göre, bir zamanlar Uşak'ın Banaz ilçesinde koruluk bir alanda türküler çalıp söyleyen Türkmen bir dede yaşarmış. Çevresinde, Evren Dede diye bilinen yaşlı adamın sazıyla çaldığı ezgiler o kadar güzelmiş ki, ezgiyi duyan sanki büyülenmiş gibi sese doğru koşar ve Evren Dede türkü söylemeyi bırakmadıkça yanından ayrılamazmış. Günler günleri kovalamış, bir gün artık o koruluktan ses gelmez olmuş. Uşaklılar, merak edip koruluğa koşmuşlar ama nafile. Evren Dede'den hiçbir iz bulamamışlar. Sanki yer yarılmış adeta Evren Dede içine girmiştir. Ama Uşaklılar onu hiçbir zaman unutmamışlar. Bu gün bile o koruluğa gidenler onun sazından çıkan nağmelerin ağaçların dalları arasında rüzgârla dolaştığına inanırlar.