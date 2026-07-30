Uşak Belediyesi’nde yeni operasyon dalgası

Uşak
Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararına ilişkin soruşturmada yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belediye şirketlerinde sigortalı gösterildikleri halde fiilen eski Belediye Başkanı Özkan Yalım
'a ait işletmelerde çalıştıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalıştıkları tespit edilen toplam 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, 5 kişinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, firari durumdaki 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.