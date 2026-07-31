Hesaplar Uşak Belediyesi’nden

BİRÇOK DELİL ORTAYA ÇIKTI Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediyesi eski Başkanı Özkan Yalım 'a yönelik soruşturma, resmi belgelerle derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 15 kişinin gözaltına alındığı son operasyonun ardından yeni detaylar gündeme bomba gibi düştü. Savcılık dosyasına giren delillere göre belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen çok sayıda personelin, fiilen Yalım'a ait otel, restoran, pavyon ve eğlence mekanlarında çalıştırıldığı delillerle ortaya çıktı.





TELEFON KAYITLARI ELE VERDİ

Dosyadaki tespitler arasında en dikkat çeken ayrıntılardan biri de Yalım'ın muhasebecisi olduğu ve tüm işletmelerinin hesaplarını tutan Ceren Yeşildağ'ın maaşının da belediye şirketleri üzerinden ödendiğinin belirlenmesi oldu. Yeşildağ'ın telefonunun, Yalım'a ait eğlence mekanları, otel ve işletmelerin bulunduğu bölgelerden gece yarısı dahil 126 kez sinyal verdiği tespit edildi. Bu sinyallerin 101'inin belediyenin resmi mesai saatlerinde alındığı belirlendi.