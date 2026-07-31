Köprüde feci son

Uşak'ta Uşak-İzmir karayolu üzerindeki Gediz 2 Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki İsmail Çınar yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan ağır tonajlı araç önce yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarptı, ardından iki köprü arasındaki alana devrilerek durabildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çarpmanın etkisiyle kabinden dışarı savrulan sürücü İsmail Çınar, Gediz Nehri'nin yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İsmail Çınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından İsmail Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR'ın devrilmesi nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, aracın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Meydana gelen feci kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ve polis ekiplerinin başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.