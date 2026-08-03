Otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Uşak
'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar
-Uşak kara yolu Düzlüce köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan babası T.B, annesi G.B. ve kardeşi Arda B. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Arda B, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.