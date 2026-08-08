Uşak’ta yangına giden itfaiye aracı ile kamyon çarpıştı: 2 itfaiye personeli yaralandı

Kaza, Yavuz Sultan Selim Caddesi ile Alparslan Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'ndeki ot yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait Y.K. (37) idaresindeki 64 DD 642 plakalı itfaiye aracı ile Ç.K. (49) yönetimindeki 64 AEL 212 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan itfaiye aracı sürücüsü Y.K. ile yolcu konumunda bulunan itfaiye eri İ.O. (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kamyon sürücüsü Ç.K. ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.