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kredi oranlarını indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi

13.09.2019, 17:39 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019,17:46

Bankalar kredi oranlarını indirmeye devam ediyor. oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdiğini açıkladı.

Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15.5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1.25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1.35'e düşürdü.

Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1.19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99 olarak uyguluyor.

DHA

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