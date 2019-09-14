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4 arkadaş hiper gündelik kategorisinde oyun üretti

4 arkadaş hiper gündelik kategorisinde oyun üretti
Giriş Tarihi: 14.9.2019

() Animasyon Teknolojileri ve 'nde (ATOM) faaliyetlerini sürdüren firması '' isimli bir oyun üretti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi'nde (ATOM) faaliyetlerini sürdüren Woordy Games firması 'BastackBall' isimli bir oyun üretti. Oyunun geliştiricilerinden Bilgisayar Mühendisi Mehmet Gökhan Okumuş, hiper gündelik kategorisinde ürettikleri oyunla ilgili bilgi verirken, en büyük sermayenin zaman ve hayal gücü olduğunu söyledi. ODTÜ ATOM'da geliştirilen oyunları mobil pazarlara sunduklarını söyleyen Okumuş, "Çıkarmış olduğumuz 'BastackBall' markette bulunan diğer hiper gündelik oyunlar gibi basit bir oyun. Kullanım ömrü kısa bir oyun. Bastack- Ball, Google Play ve Appstore'de yayına girdi. Bizim için iyi bir tablo söz konusu. Benimle birlikte ekipte Ali Turan Ayaz, Onur Özüpek ve Batuhan Dikmen yer alıyor. Woordy Games ekibi olarak geniş çaplı bir çalışma yürüttük" diye konuştu.

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