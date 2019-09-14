Altın fiyatları ne kadar? 14 Eylül gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altın, özellikle düğün yapacaklar tarafından araştırılıyor. Kültürümüzde de önemli bir yere sahip olan ve hem yatırım hem de evlenecek çiftlere hediye olarak verilen altın bugün ne kadar? İşte 14 Eylül Cumartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 274,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,60 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,25 liradan, bin 767 liradan alınan tam altın bin 787 liradan, 884 liradan alınan yarım altın 894 liradan ve 442 liradan alınan çeyrek altın 447 liradan satıldı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 14 Eylül Cumartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 272,11 TL

SATIŞ: 272,16 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 437,74 TL

SATIŞ: 447,66 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 872,75 TL

SATIŞ: 895,32 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.750,97 TL

SATIŞ: 1.785,17 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.818,00 TL

SATIŞ: 1.845,00 TL